Ми не друзі: Віка із НЕАНГЕЛІВ про стосунки зі Славою Камінською

Екссолістка НЕАНГЕЛІВ Вікторія Сміюха зізналася, які в неї стосунки зі Славою Камінською / Фото: instagram.com/babaslavka, instagram.com/vikanablack

Незважаючи на те, що між солістками колективу нерідко виникали конфлікти і непорозуміння, після розпаду гурту дівчата залишилися в теплих товариських стосунках. Про це Віка, яка нещодавно похвалилася колекцією купальників, розповіла за кулісами шоу "Співають всі", яке вийде на телеканалі "Україна".

Я не скажу, що ми були друзями, але ми завжди були рідними людьми, які підтримували одна одну у всіх життєвих ситуаціях. Мені б хотілося, щоб Слава постала у всій красі. У неї дуже багато сил, енергії і творчих ідей. І так само вона, сподіваюся, чекає від мене чогось колосального", – сказала артистка.

НЕАНГЕЛИ / Фото: прес-служба

Що тепер з гуртом НЕАНГЕЛИ

На початку березня цього року дует НеАнгели припинив своє існування . Слава Камінська та Вікторія Смеюха заявили, що тепер будуть сольними артистками. 26 березня, Слава (тепер уже SLAVA KAMINSKA) презентувала свою першу сольну пісню – "911". А Віка, яка вибрала псевдонім VIKTORIA, представила свій перший сольний трек 21 травня цього року. Він отримав символічну назву "Ми не ангели".

Як заявив експродюсер гурту, Юрій Нікітін, НЕАНГЕЛИ продовжить виступати на приватних заходах.

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