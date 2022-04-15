Віктор Павлік назвав імена російських зірок, які підтримали його від початку війни (відео)

Віктор Павлік розповів, як його підтримали російські артисти / Фото: Колаж: Сьогодні

Віктор Павлік каже, що абсолютно не звертає уваги на артистів, які мовчать про війну. Їх розсудить Бог – вважає співак. Але є декілька російських зірок, з якими Віктор Франкович з початку війни все ж таки поспілкувався.

В інтерв'ю Зірковому шляху в YouTube Віктор Павлік назвав їхні імена – це Олексій Глизін та Микола Трубач. За словами Павліка, вони кілька разів зв'язувалися із ним, висловлювали підтримку.

Реклама

Коля Трубач – українець і, звичайно, писав мені багато. Писав, що дуже хвилюється за українців, за Батьківщіну. Вони давно переїхали, тому я не запитував його, чи він збирається повертатися в Україну, – поділився Віктор Павлік.

Дзвонив йому кілька разів і Олексій Глизін. Відомий музикант, за словами Павліка, не розуміє, як сьогодні у центрі Європи може бути війна.

Льоша Глизін за цей період разів два мені телефонував, писав... "Як так, хіба таке можливо, це ж неможливо". Я кажу "Льош, так є". Висилав йому дуже багато різних фотографій, різних відео. Він охав і ахав, – поділився Віктор Павлік.

Павлік згадав, що Глизін завжди, приїжджаючи в Україну, перше, що казав: "Хай живе Степан Бандера та його жінка Параска".

Реклама

Таке у нього було гасло завжди, коли він приїжджав в Україну, – додав співак.

Раніше молода дружина Віктора Павліка розповіла про неприємний інцидент, який стався з нею в одному з аеропортів Стамбула.

Читайте наші новини у telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.