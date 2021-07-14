Віктор Павлик відповів, на кого більше схожий його маленький син і чи стане він співаком

Нещодавно 55-річний співак вчетверте став батьком, в той час, як для його дружини Катерини Репяховой малюк був первістком

Катерина Репяхова і Віктор Павлік з сином Михайлом / Фото: instagram.com/repyahovakate

Український артист Віктор Павлик, який раніше розповів, яке стати батьком в 55 років, зізнався, що його син зараз більше схожий на нього, чим на свою маму, Катерину Репяхову. За словами співака, маленький Михайло такий же активний і крикливий, як і він сам, коли був маленьким. Але припустити, що новонароджений малюк піде по його стопах і стане співаком – Віктор поки не може.

Про це співак розповів в інтерв'ю OBOZREVATEL. Також Віктор Павлик поділився планами про літній відпочинок.

Зараз на мене. Правда у мене очі карі, а у нього сіро-сині, темно-сині. Але характером схожий більше на мене. Активний, як і я. Я в дитинстві був дуже крикливим. Не знаю, чи буде він в майбутньому співати, ще занадто рано про це казати. Тим більше є вже в нашій родині музиканти – мій старший син Саша співає, і його син, мій онук Давид читає реп. Подивимося, чи передасться це Міші, – поділився Віктор Павлик.

А ось поїхати на відпочинок Віктор Павлик та Катерина Репяхова планують зовсім скоро. Їхній син народився 15 червня, тому коли йому виповниться рівно місяць, а це вже завтра, зіркові батьки повезуть його до Закарпаття.

Дивіться інтерв'ю Віктора Павліка для "Зіркового шляху":

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