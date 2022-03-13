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Віталію Кіму сьогодні 41! Не пропустіть свіжу порцію мемів про нового кумира українців

Ірина Майстренко
13 березня, 16:10
На честь дня народження голови Миколаївської ОДА ми зібрали нові мемчики з ним у головній ролі, які варто побачити всім

Сьогодні Віталій Кім приймає вітання / Фото: открытые источники

Йде 18-й день війни в Україні, воєнного безумства Путіна. Триматися нам усім допомагають наші захисники, а також нові харизматичні герої, завдяки яким ми отримуємо порцію спокою, надії, віри у майбутнє та перемогу. Один з них – Віталій Кім.

Ви вже бачили добірку з найвідомішими Кімами. І сьогодні, на честь дня народження Віталія Кіма, якому виповнюється 41 рік, ми зібрали свіжі мемчики, які слід побачити кожному.

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@helgakrutko # # # #nowar #nowarinUkraine #prayforukraine () –

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@kkarinavovchenko # # # # # # – _MeM and MeM_

@ansvibe "!" – # # #fup #fyp #

@over.1st #nikolaev # # # # # # # # # #ukraine #nowar – Where Are You From – PROBASS HARDI

@marrria.me ! # # # #fyp # # # # # 5Star x Laybankz – THE TWIN
@aleksandra_malinovskaa # # # # # – Malinovskaa Aleksandra

Ми приєднуємося до численних привітань та чекаємо нових радісних звісток від Віталія Кіма!

До речі, для всіх, хто ще не підписаний: Віталій Кім сам веде офіційну сторінку голови Миколаївської ОДА у Facebook і Telegram.

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