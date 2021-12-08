Закохані та щасливі: Джей Ло та Бен Аффлек відвідали баскетбольний матч (фото)

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек відвідали разом баскетбольний матч / Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек після розлуки намагаються якомога більше часу проводити разом . Нещодавно пару сфотографували на побаченні, тепер актори прийшли подивитися на гру між командами "ЛА Лейкерс" та "Бостон Селтік" у матчі НБА.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек на баскетбольному матчі / Фото: instagram.com/bennifer_02/

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Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Нові знімки Дженніфер Лопес та Бен Аффлек розчулили шанувальників. Адже й у 2003 році пара разом відвідувала спортивні заходи. Шанувальники уже почали робити колажі.

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/ Фото: instagram.com/bennifer_02/

Раніше Бен Аффлек зізнався, що не збирається ділитися подробицями роману з Джей Ло . Але хоч пара і не поспішає розповідати про свої стосунки, за них це роблять інсайдери. Різдво голлівудські актори планують відзначити великою дружною сім'єю . Не виключено, що на святі буде присутня колишня дружина Аффлека – Дженніфер Гарнер.

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