Разом до перемоги! Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька виконала гімн України у центрі Нью-Йорка (відео)

Олександра Заріцька заспівала гімн України в Нью-Йорку / Фото: instagram.com/kazka.band

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька активно допомагає Україні у протистоянні окупантам. Нещодавно вона плела маскувальні сітки та пекла хліб для українських захисників. Нині ж артистка розповідає всьому світу про той біль, який переживає наша країна через вторгнення російських загарбників.

За декілька днів Саша Заріцька вже встигла дати інтерв'ю одному з американських телеканалів, відіграти концерт та виступити в самому центрі Нью-Йорка під синьо-жовтим прапором.

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Вокалістка гурту KAZKA акапельно виконала гімн України у момент, коли місцева влада підіймала наш державний прапор.

Велика честь для мене виконати гімн України на честь історичної події – підняття українського прапора у самому центрі Нью-Йорка, – написала Заріцька.

Як пояснила артистка, прапор України майорітиме поряд з прапором США на знак боротьби і віри у незалежність нашої країни і мирного народу.

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Наш синьо-жовтий символ волі і любові до своєї землі висітиме у центрі міста до дня, коли Україна переможе у війні з росією, – додала зірка.

Саша подякувала кожному, хто зараз підтримує українців. Також вона зауважила, що нині наша місія – бути об‘єднаними як ніколи, щоб протистояти злу і гідно показувати, що "вільні народи єдині, незважаючи на океан, який нас розділяє".

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