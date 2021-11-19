Шуфутинський, який виступав у Криму, навесні хоче дати концерт в Україні

Михайло Шуфутинський планує виступити у Києві

Російський шансоньє, незважаючи на те, що його ім'я було розміщено на сайті незалежної організації "Миротворець" ще у 2017 році, їде з виступом до Києва. Причиною внесення артиста до списків людей, які загрожують національній безпеці України, стало його багаторазове відвідування Криму.

Раніше він заявляв, що не вважає свої візити туди неприпустимими, оскільки виступатиме всюди, де на нього чекають шанувальники, незалежно від того – захоплена ця територія чи ні.

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Також музикант додав, що у його роді є українська кров, тому він має повне право відвідувати окупований Крим з концертами.

Артист не вважає внесення до "Миротворця" причиною відмови виступати в Україні / Фото: Facebook / Михайло Шуфутинський. Офіційна група

Як відомо, Шуфутинський через внесення до "Миротворця" зовсім не був засмучений. Співак вважає, що це нічого не значить. Тому що до цього він давав концерти у Вірменії, Грузії та багатьох інших країнах, які перебувають у напружених відносинах з Росією.

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Вони вирішили, що я виступаю на якихось "окупованих територіях" , – прокоментував Михайло.

Є припущення, що концерт виконавця у Києві можуть зірвати представники різних націоналістичних організацій. Поки що публічних заяв проти його виступу в Україні не було, але деякі користувачі мережі вже почали виявляти своє невдоволення. Через це на сторінці сервісу, який займається продажем квитків на Шуфутинського, поспішно закрили коментарі під публікацією про його концерт

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