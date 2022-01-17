Внучка Ротару носить каблучку з величезним діамантом: зібралася заміж за хлопця зі списку Forbes?

Соня Євдокименко показала величезний діамант на пальці / Фото: instagram.com/iamsofiaeve
Відносини Софії Євдокменка із її коханим Денисом Ждановим стрімко розвиваються. Нещодавно вони поділилися ніжним фото з весілля друзів Але шанувальників цікавить, коли ж Софія піде під вінець.
Дівчина заінтригувала свою аудиторію у Instagram фотографією з кільцем на пальці. Величезний камінь на тонкій ручці Софії одразу впав у вічі.
І хоча каблучка була надята не на безіменний палець, як це прийнято при заручинах, а на середній, у шанувальників з'явилися всі підстави думати, що прикрасу все ж таки подарували під час пропозиції руки та серця.
На це натякнула форма каменю. Як відомо, серед кілець для заручин теж є свої особливі правила. Наприклад, така форма діаманту одна з найпопулярніших і дуже часто такі кільця і заявляють, як прикраси для заручин.
Купити таке кільце в Україні буде не дешево, адже вага та кількість карат у нього досить пристойна. Так, на одному із сайтів вартість півмовчального кільця з діамантом із білого золота – майже 3,5 тисячі доларів .
Однак, є припущення, що вартість прикраси може бути набагато вищою. до 10 тисяч доларів адже все залежить від кількості карат у діаманті. У США, наприклад, де нині живе Денис, вартість каменю 1.5 карата від $8,000 до $10,000 .
Але чи справді Софія прийняла пропозицію руки та серця від Дениса? В ексклюзивному коментарі для сайту "Сегодня" отець Софії, Руслан Євдокименко, спростував чутки про заручини дочки.
Ніхто нікуди не виходить, – засміявся продюсер. – Раджу всім менше слухати чутки та плітки, – заявив син Софії Ротару.
Так це насправді, або поки кілька не хоче розкривати подробиці свого особистого життя, дізнаємося через час. Але якщо ж каблучка справді було черговим подарунком на святкову дату, то боїмося навіть припустити, який розкішний діамант піднесе Денис Жданов на заручини.
Раніше ми писали про те, що Руслан Євдокименко показав розкішний особняк Софії Ротару під Києвом .