Онучка Софії Ротару засвітила груди у пікантній фотосесії: Тиха буря

Модель показала нові пікантні фото. / Фото: Instagram: iamsofiaeve
Онучка знаменитості, яка нещодавно відзначила зі своїм бойфрендом першу річницю стосунків, іноді любить викликати фурор в Мережі пікантними фотосетами. Цього разу вона естетично позувала в відвертому чорному топі від Jaquemus, який злегка прикривав груди.
Відзначимо, що таке вбарання застібається за допомогою спеціальної шпильки. Тож не дивно, що частково було видно бюст Соні.
Зірка опублікувала фото в чорно-білі стилі в Instagram. На одній світлині вона позує для пікантного фотосету біля будівлі.
Тиха буря, – лаконічно підписала фото Євдокименко.
Інше фото онучки Ротару було портретне. На кадрах видно, що дівчина зібрала волосся у хвостик. А образ доповнила доволі стриманим та природнім мейком. Вона зробили акцент на очах, намалювавши привабливі стрілки.
До речі, ви помітили які вийшли приголомшливі та якісні кадри. Здається, ми знаємо у цьому секрет фотоуспіху.
У Мережі фоловери одразу ж оцінили стрункість Соні та її неймовірну граційність:
- Чудові кадри, сестричко.
- Фото просто вища ліга.
- Соня, ти дивовижна красуня!
Відзначимо, що знаменитість не вперше з'явились на знімках у відвертій кофтинці. Ще наприкінці літа дівчина хизувалася нею під час подорожі до України – на Андріївському узвозі.
Коротко про зірку
Соня народилася у 2001 році. Її батько – єдиний син Софії Ротару – продюсер Руслан Євдокименко. Зараз дівчина вчиться у нью-йоркському університеті Parsons For Design та будує модельну кар'єру.
Взимку 2020 року стало відомо, що дівчина зустрічається з підприємцем Денисом Жадановим. До цього Соня перебувала у стосунках з французом Марко Дюменілем.
Денису Жаданову 32 роки, він родом з України. Зараз чоловік – віцепрезидент з маркетингу в одній компанії, розташованій у Нью-Йорку. У 2018 році Денис з'явився в списку американського журналу Forbes – "ТОП-30 підприємців Європи молодших за 30 років".
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