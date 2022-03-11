Онук путініста Микити Міхалкова потрапив у серйозну ДТП та був госпіталізований

Онук Микити Міхалкова постраждав внаслідок ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні

Дорожньо-транспортна пригода сталася у Підмосков'ї, пише mk.ru. Повідомляється, що 19-річного Петра Міхалкова госпіталізували зі струсом мозку.

Житель Москви 2003 року народження, керуючи автомобілем Mercedes, врізався в дерево, після чого автомобіль перекинувся. Внаслідок аварії постраждали водій машини та двоє пасажирів — хлопець 2002 року народження та дівчина 2004 року народження, — йдеться у повідомленні прес-служби ГУ МВС Росії у Московській області.

Онук Микити Міхалкова потрапив до лікарні внаслідок ДТП / Фото: baby.ru

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Петро Міхалков – син продюсера Степана Міхалкова та його першої дружини Алли Сівакової. Навчається в РАНХіГС на відділенні маркетингу.

Зазначимо, що путініст Михалков підтримав війну Росії проти України. Він називає війну "спеціальною операцією", а новини про постраждалих та померлих – фейками.

Поки в РФ продовжують вірити всьому, що кажуть на місцевому ТБ, Україну підтримує весь світ. Багато західних зірок підтримали нашу країну, причому не тільки словом, а й справою. Наприклад, американські актори Міла Куніс та Ештон Кутчер зібрали 20 млн доларів для українців.