Волочкова збентежила Мережу своїми танцями: "Ледве ногами перебирає"

У Мережі обговорюють танці Волочкової / Фото: instagram.com/volochkova_art
Анастасія Волочкова після розриву я з черговим коханцем вирішила поринути у роботу. Балерина готується до нового виступу та опублікувала шматочок репетиції.
Репетиція відбулася сьогодні у Любліно на сцені. Дуже професійна сцена з великим екраном, якісним покриттям, чудовим світловим і звуковим обладнанням. Але, головне, такі добрі та світлі люди там працюють! Так гостинно нас прийняли! Світло на серці від такої доброти та уваги!
Підписник вкотре не оцінили відео балерини.
- "Музика сама по собі, Настя сама по собі"
- "Жалюгідне видовище"
- "Тільки ногами перебирає"
- "Коник у конвульсіях"
Сама Анастасія на негативні коментарі не реагує та продовжує публікувати відео танців.
До речі, у Мережі обговорюють не лише танці балерини. Нещодавно п'яна Волочкова влаштувала скандал на борту літака . Тепер вона збирається позиватися до бортпровідника.
Раніше ми розповідали, як зараз виглядає донька Анастасії Волочкової і чому вона не спілкується із мамою.