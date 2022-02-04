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Волочкова збентежила Мережу своїми танцями: "Ледве ногами перебирає"

Еліна Пелешенко
4 лютого, 10:07
Анастасія Волочкова любить у себе в Instagram опублікувати, як репетирує перед черговою виставою. Тільки в Мережі частіше критикують танці балерини

У Мережі обговорюють танці Волочкової / Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасія Волочкова після розриву я з черговим коханцем вирішила поринути у роботу. Балерина готується до нового виступу та опублікувала шматочок репетиції.

Репетиція відбулася сьогодні у Любліно на сцені. Дуже професійна сцена з великим екраном, якісним покриттям, чудовим світловим і звуковим обладнанням. Але, головне, такі добрі та світлі люди там працюють! Так гостинно нас прийняли! Світло на серці від такої доброти та уваги!

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Підписник вкотре не оцінили відео балерини.

  • "Музика сама по собі, Настя сама по собі"
  • "Жалюгідне видовище"
  • "Тільки ногами перебирає"
  • "Коник у конвульсіях"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Сама Анастасія на негативні коментарі не реагує та продовжує публікувати відео танців.

До речі, у Мережі обговорюють не лише танці балерини. Нещодавно п'яна Волочкова влаштувала скандал на борту літака . Тепер вона збирається позиватися до бортпровідника.

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Раніше ми розповідали, як зараз виглядає донька Анастасії Волочкової і чому вона не спілкується із мамою.