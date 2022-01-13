Лікарі стурбовані станом здоров'я Леоніда Куравльова: "Поведінка та реакції неадекватні"

Нові подробиці про стан здоров'я Леоніда Куравльова / Фото: Instagram

Леоніда Куравльова напередодні Різдва доставили до Комунарки у важкому стані. У актора діагностували пневмонію. Пізніше радянському артистку знадобилася екстрена операція на шлунку.

Крім цього, за інформацією ЗМІ, у Куравльова почалася ураження головного мозку, яке спровокувало проблеми з мовою та пам'яттю. Як пише StarHit, лікарі стурбовані станом здоров'я зіркового пацієнта та поки що жодних прогнозів не роблять.

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Так, він при тямі, так він моргає, дихає і так далі, але особливо нічого не розуміє, як кажуть, у стані овоча, поведінка та реакції неадекватні, – каже джерело.

Нові подробиці про стан Леоніда Куравльова / Фото: Скриншот из видео

Актор знаходиться у реанімації та харчується через зонд. До нього не пускають рідних.

Можливо, Куравльова переведуть на ШВЛ, щоб органи відпочили від навантаження. Але в його віці і за такого загального стану здоров'я знімати потім з апаратів вже важче

Варто зазначити, що родичі Куравльова поки що жодних офіційних коментарів про стан здоров'я актора не давали.

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Раніше ми розповідали, чому Леонід Куравльов опинився в будинку для людей похилого віку.