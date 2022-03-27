Час рятуватися втечею з РФ? Вікторія Боня готується до поїздки в США

Схоже, Вікторія Боня поповнить списки тих, хто їде з Росії у пошуках кращого життя. Ще недавно вона жартома торгувала прокладками, а тепер вихваляється американською візою.

Як і багато інших, Вікторія Боня прикривається відпусткою, щоб виправдати подорож.

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Скріншот з телеграму Боні

Отримала другий закордонний паспорт сьогодні. Тепер залишилося поставити ще англійську візу, і я вільно пересуватимуся в будь-яку точку. Вітайте,

- написала в соцмережі.

Але вона точно не з тих, хто має антивоєнну та проукраїнську позицію. Вона їде до США лише з корисливою метою.

Я десять років живу у Монте-Карло. У мене дитина навчається у школі, але іноді ми подорожуємо. Дитині віза взагалі не потрібна. У зв'язку з пандемією її не могла отримати. Нині вирішила, що треба зробити.

Незабаром вона буде готова на все що завгодно, щоб стерти з паспорта позначку – Росія.

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Вікторія Боня

Я не маю наміру емігрувати. На Новий рік ми з донькою їздили до Коста-Ріки. Якби я мала американську візу, то квиток обійшовся б набагато дешевше. Я віддала 12 тисяч доларів на двох, а з візою вийшло б тисяч сім. Коли ти не маєш американської візи, то ти навіть транзитом через Америку не можеш летіти. А я людина, яка відвідує різні країни.

Ну-ну, побачимо, як Боня заспіває вже зовсім скоро.

Також цими днями обговорюють той факт, що Етері Тутберідзе видалила з Instagram фото з Путіним та російським прапором.

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