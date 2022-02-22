Все буде добре: Океан Ельзи провели концерт на "мосту Кличка" у Києві (відео)

Сьогодні "Океан Ельзи" виступив із об'єднавчим концертом у Києві. / Фото: Колаж: Сьогодні

22 лютого о 15:00 "Океан Ельзи", які знову заспівали про весну, виступили на Пішохідно-велосипедному мосту (більш відомий як "мост Кличка"), щоб показати, що "ми сильні та об'єднані".

На заході був присутній стример сайту "Сьогодні", який застав велику кількість народу. На безкоштовний концерт-об'єданні міг порапити кожен охочий.

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"Океан Ельзи" вирішив дати несподіваний концерт на Пішохідно-велосипедному мосту . / Фото: Колаж: Сьогодні

"Океан Ельзи" зібрав сьогодні киян та гостей міста на об'єднавчий концерт під гаслом "Ми тут. Ми разом. Ми сильні і об'єднанні!"

Святослав Вакарчук заспівав декілька хітових пісень разом з усіма присутніми.

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Зазначимо, гурт вже як чотири роки не давав концерти на великих стадіонах і шість років не випускав нових альбомів.

У 2021 році фронтмен колективу Святослав Вакарчук випустив сольний альбом "Оранжерея", який присвятив своєму батькові.

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Восени торік гурт повідомив про початок роботи над новим альбомом та анонсував світовий тур, який почнеться концертом на київському НСК "Олімпійський" (25 червня).

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Нагадаємо, Святослав Вакарчук вперше зізнався, як змінилося його життя після народження сина.