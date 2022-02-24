"Всі мої прогнози – до е*енів": Ксенія Собчак зробила заяву про напад Росії на Україну

Ксенія Собчак зробила заяву про напад Росії на Україну / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Раптом російське населення почало прокидатися і дивитися правді у вічі. Нещодавно російський блогер Юрій Дудь публічно підтримав Україну, а слідом за ним прокинулася і Ксенія Собчак, яка раніше у досить саркастичній манері описувала все, що відбувається між Україною та Путіним.

Кремлівський глава розпочав війну проти України, до чого нас готували досить довго. Його злочинні дії змусили багатьох росіян нарешті розплющити очі і зрозуміти, що миром і не пахне.

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Ксенія Собчак зробила заяву про напад Росії на Україну / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

У своєму Instagram Ксенія Собчак зробила несподівану для її "думаючого та аналізуючого" світу заяву, визнавши, що була неправа, і війна все-таки є. Шкода, нам від цих слів ні холодно, ні жарко. Проте:

Сьогодні розбудили мене о шостій ранку словами "Ксюшо, почалася війна". Не на нашій землі – так. З нашими людьми – так. Усі мої прогнози — до е*енів. Ми всі тепер замкнені у цій ситуації. Виходу немає.

Ми, росіяни, ще багато років будемо розхльобувати наслідки сьогодення. Тепер я віритиму тільки в найгірші сценарії. Хоча завжди була оптимістом. Хоча всі, хто залишився в Росії, зараз — оптимісти. Песимісти давно поїхали.

Так, Ксюшо, всі ваші прогнози справді саме туди... Але якщо у вас є сміливість, то не пости пишіть, а йдіть на Червону площу. А якщо тексти – єдиний ваш талант, то хоч би донесіть ними своїм громадянам правду! Втім, ви знаєте, що треба робити, було б бажання.

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Нагадаємо, що Алан Бадоєв закликав росіян не писати, як їм соромно, а виходити на вулиці.

Також Оля Полякова звернулася до всіх "думаючих" росіян.