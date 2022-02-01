Вупі Голдберг опинилася в центрі расистського скандалу: довелося вибачатися за слова про Голокост

Вупі Голдберг зараз в центрі скандалу / Фото: Getty Images

Сьогодні ім'я знаменитої голлівудської актриси Вупі Голдберг з'являється на сторінках світових таблоїдів у зв'язку з її висловлюванням. Так, її сильно критикують через її слова про те, що Голокост не був пов'язаний із расизмом.

Нагадаємо, Вупі Голдберг взяла участь у дискусії, де обговорювалося рішення шкільної ради штату Теннесі про виключення із програми графічного роману Арта Шпігельмана "Маус". Він був нагороджений Пулітцерівською премією у 1992 році. В антифашистському коміксі євреї зображені в образі мишей, а німці – в образі кішок.

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Вупі Голдберг / Фото: Getty Images

В ефірі телепередачі The View на каналі ABC акторка заявила:

Давайте будемо чесні, нацизм не пов'язаний із расою.

У відповідь на це ведучі уточнили, що нацисти вважали євреїв нижчою расою, на що 66-річна відповіла, що не можна говорити про Голокост у рамках расового конфлікту.

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Вупі Голдберг довелося вибачатися за свої слова / Фото: Getty Images

Справа зовсім не в расі, справа в нелюдяності людей по відношенню до інших людей. Не має жодного значення, чорний ти чи білий, адже і чорні, і білі, євреї, італійці, неважливо хто всі гризуть один одного.

Ситуація набула резонансу, а актриса отримала значну порцію критики на свою адресу. Тому Вупі Голдберг була змушена вибачитись перед усіма, кого могли образити її слова.

скриншот з Твіттера Вупі Голдберг

У сьогоднішньому шоу я сказала, що Голокост — це не расизм, а нелюдяність людини щодо людини. Я мусила сказати, що це стосується обох проблем. Євреї по всьому світу завжди користувалися моєю підтримкою, і вона ніколи не зникне. Я хочу вибачитись за біль, який завдали мої слова.

Коротко про Вупі Голдберг

Нагадаємо, Вупі Голдберг (Керин Елейн Джонсон – справжнє ім'я актриси, прим. ред.) – знаменита американська актриса, комедіантка, письменниця, продюсер та телеведуча. У її арсеналі головні американські кінонагороди: "Оскар", "Греммі", "Еммі" та "Тоні", а також два "Золоті глобуси", BAFTA та зірка на Алеї слави.

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Її найкращі кінороботи: "Квіти лілових полів", "Привид", "Зоряний шлях: Покоління", "Дій, сестро" та інші.

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