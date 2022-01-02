ВВС показав трейлер фінального сезону Гострих картузів із Кілліаном Мерфі та Томом Гарді

Вийшов трейлер нового сезону серіалу "Гострі картузи" / Фото: BBC

У короткому відео, опублікованому каналом ВСС на початку 2022 року, у сповільненій зйомці показують головних персонажів серіалу, справи у яких, як завжди, йдуть ненайкраще.

Раніше творець "Гострих картузів" Стівен Найт повідомив, що шостий сезон кримінальної саги про Томмі Шелбі та його родину стане останнім.

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Дивитися онлайн трейлер шостого сезону "Гострі картузи":

Про що серіал "Гострі картузи"

Серіал Peaky Blinders, що вийшов уперше у 2013 році і практично відразу ж став популярним, створений за мотивами історій про банду, що насправді існувала в Бірмінгемі, Англія, після Першої світової війни.

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У центрі сюжету – сім'я Шелбі: Томмі, тітка Поллі, Артур, Ейда, Джон та інші персонажі. Середній брат Томмі швидко стає ватажком угруповання і протягом кількох сезонів бореться то з представниками закону, то ватажками інших банд.

Сім'я Шелбі у "Гострих картузах" / Фото: BBC

Головні ролі в "Гострих картузах" виконали Кілліан Мерфі, Гелен Маккрорі, Пол Андерсон, Софі Рандл, Том Гарді. У деяких сезонах також з'являлися Ейдан Гіллен, Едрієн Броуді, Аня Тейлор-Джой.

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Що відомо про шостий сезон

Синопсису останнього сезону Peaky Blinders, як і дати прем'єри, немає, та відомо, що в нових епізодах знову йтиметься про піднесення фашизму, націоналізму та расизму в 30-ті роки, що було показано у п'ятому сезоні. Дія відбуватиметься в 1934-му, і як завжди, Томмі Шелбі опиниться в центрі всього найгіршого.

У квітні 2021 року зірка "Гострих козирків" та "Гаррі Поттера" Гелен Маккрорі померла від раку.