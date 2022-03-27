Ви нам не брати, а вороги: Потап відповів путіністу Безрукову після його нової публікації (відео)

Потап відповів Сергію Безрукову / Фото: скріншот
Сергію Безрукову, якому нещодавно заборонили в'їзд у Латвії, вкотре намагався розповісти про "могутню" Росію. Він зробив це у віршах.
Потап не став мовчати і вирішив відповісти любителю "русского мира", написавши вірш. Український співак вкотре нагадав, що російські "нам не брати, а вороги", і зазначив, що російські солдати, які воюють в Україні, повертатимуться "без рук, без очей і без ноги".
Есть место и в полях России
Среди нечуждых вам гробов
Серёжа за кого всех держишь ?
За лохов
Ведь пачками везут Безруков
И без гонов без голов
Твоих же соплеменников Сережа
Которых все тут держат за лохов
Я понимаю что цитата ,что это класссика небось
Серёжа слушай ка Потапа ты это дело Серый брось
Из тех племён ,что состоит Россия
Ваш Путин бросил к нам орду
И думали что мы бессильны
Серёжа все они в Аду
СЕРЁЖА НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ СРАЖАТЬСЯ
НЕ НА СОСЕДА НАПАДАТЬ
НЕ ЗНАЕТЕ ВЫ ,это Братцы
Ой блять не братцы -твою мать
Как мог я так оговориться
Вы нам не братья, а Враги
И русский воин, если возвратиться
То уж Без Рук ,Без Глаз и Без Ноги
У коментарях Потапа підтримали Алан Бадоєва, Наталка Денисенко, Позитив.
Раніше Потап відповів Ользі Бузовій, яка вирішила критикувати українських артистів за їхню "русофобію"
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