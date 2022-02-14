Ви не повірите! Відомо, скільки українців дивляться російські фільми та серіали

Відомо, скільки українців дивляться російські фільми та серіали. / Фото: Колаж: Сьогодні

Зазначимо, що за новинами шоу-бізнесу стежать мешканці міст України з населенням 50к+ у віці 18-60 років. Так ось, 67% усіх опитаних дивляться російські фільми та серіали. Про це свідчать результати опитування сайту "Сьогодні", що було проведено соціологічною компанією Gradus.

Найбільше дивляться російські проєкти на Сході – 73%, а на Заході найменше – 49%.

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Зазначимо, що найпопулярнішими російськими проєктами серед українських глядачів були "Ялинки", "Мажор", "Кухня", "Фізрук" та інші.

Дослідження було проведено дослідницькою компанією Gradus Research у партнерстві з телеканалом "Україна" методом самозаповнення анкети у мобільному додатку.

Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст з населенням понад 50 000 жителів 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіону. Період проведення поля: 2 лютого 2022 року з 12:05 до 15:25. Розмір вибірки: 1000 респондентів.

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Для довідки:

Gradus – система швидких соціологічних онлайн-опитувань на базі вибірки панельного типу за допомогою мобільного додатку Gradus. Вибірка відображає структуру населення міст з кількістю жителів понад 50 тисяч за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном.

Метод збирання інформації: опитування, самостійне заповнення на смартфонах серед учасників онлайн-панелі Gradus.

Цільова група дослідження: чоловіки та жінки від 18 до 60 років, які проживають у містах з населенням 50 тис. жителів і більше.

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