Ви точно це не бачили: проби Анастасії Заворотнюк на роль няні Віки потрапили до Мережі

В Мережу потрапило відео з проб Заворотнюк / Фото: Pinterest

Серіал "Моя прекрасна нянька" – улюблена кіноісторія мільйонів людей, багатьом вона також подарувала круте та веселе дитинство, адже "промови" харизматичної няньки Віки з Маріуполя, яка намагається закріпитися в Москві, розбирали на цитати.

Актрисі Анастасії Заворотнюк ця роль принесла божевільну популярність, любов публіки і навіть кохання – адже на зйомках вона закохалася в Сергія Жигунова, який через неї навіть пішов із сім'ї.

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Прихильники давно не бачили, як зараз виглядає Анастасія Заворотнюк / Фото: открытые источники

Як би там не було, інтерес до культового серіалу 2000-х не вщухає і сьогодні. І в Мережі вдалося знайти відео із проб. Беруть участь: Максим Шаталін, няня Віка та дворецький Костянтин.

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Зазначимо, що зараз Анастасія Заворотнюк регулярно з'являється на сторінках преси. Останні кілька років вона бореться з раком головного мозку, хоча сім'я артистки, як і раніше, не називає її діагноз офіційно. Нещодавно в Мережу потрапило фото, на якому, ймовірно, Анастасія (зовнішність зірки настільки змінилася, що її просто не впізнати). Але рідні, як і раніше, відмовчуються.

Ми продовжуємо стежити за оновленнями.

/ Фото: kp.ru

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Нагадаємо, раніше донька висловилася про медиків, які порушують лікарську таємницю.