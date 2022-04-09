"Ви боягузи і просто прислуга!": Потап жорстко проїхався по зірці ЧБД, який мовчить про війну в Україні

Потап не добирав слів, говорячи про Сабурова / Фото: Viva!, скріншот

Одна з найбільш обговорюваних новин цього дня – Нурлана Сабурова освистали на концерті у Лос-Анджелесі за мовчання про війну в Україні. Усі з учасників популярного колись YouTube-шоу ЧБД (Що було далі) матимуть відповідь за свою мовчазну підтримку кривавого режиму РФ, який прийшов з війною в Україну. І першим із коміків, які сміливі, як виявилося, лише у комфортних умовах свого шоу, – став Нурлан Сабуров.

Побачивши ролик, де стендапера Сабурова на концерті в Лос-Анджелесі глядачі запитали, чому він не висловлюється проти війни в Україні, український репер та продюсер Потап жорстко проїхався цією "братією", яка не така вже хоробра, як намагалася справити враження.

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На сторінці у Instagram Потап залишив таке послання:

Я згоден, ви всі, що заткнули у свої боягузливі дупи язики, – не артисти та не кумири більше. Артисти ЗАВЖДИ ВСТАЮТЬ НА БОРОТЬБУ ЗА ЛЮДИНІ ЦІННОСТІ! А ви – розчарування для всіх! Ніхто, с*ка, з Вас слова не сказав, адже ви знаєте правду! Знаєте, що Росія шматує, гвалтує, розстрілює та підриває мирне населення України!! А ви мовчите!! Вгадайте, що буде далі? Ви за своє мовчання відповідатимете на кожному концерті, на кожній зйомці, і коли залишатиметеся наодинці з самим собою, завжди пам'ятатимете, що ви боягузи та просто прислуга! Бути людиною – це треба мати силу! Яйця!! А у вас цього немає ... А Макаревич має!

Ці слова Потапа – те, що відчувають усі українські глядачі ЧБД. Час розставить все на свої місця, справедливість переможе. І всі, хто мовчав, схвалюючи російську війну в Україні, будуть покарані.

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Нурлан Сабуров / скріншот відео ЧБД

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