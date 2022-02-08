В'ячеслав Узєлков після скандального розлучення одружується вдруге

В'ячеслав Узєлков одружується вдруге / Фото: instagram.com/uzelkoff_official

Скандальне розлучення з колишньою дружиною Мариною Боржемською, схоже, навчив В'ячеслава Узєлкова тримати особисте життя в секреті.

В листопаді боксер вперше заявив, що у нього з'явилася кохана. Тоді Узєлков дуже коротко розповів про обраницю, не вдаючись до подробиць.

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Невдовзі В'ячеслав Узєлков зізнався, що одружується вдруге. Про це він повідомив у своєму Instagram.

Шанувальники стали запитувати, куди так надовго пропав спортсмен із соцмереж, на що він відповів коротко: "Я одружуся!"

Скриншот – instagram.com/uzelkov_official

Навіть після новини про швидке весілля Узєлков не поспішає показати свою майбутню дружину публіці. Боксер лише підтвердив свої слова знімком, на якому видно руку обраниці, щоправда, поки що без каблучки на безіменному пальці.

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Скріншот – instagram.com/uzelkov_official

Нагадаємо, що першою дружиною боксера стала фітнес-тренерка Марина Боржемська. За 22 роки спільного життя у пари народилося двоє дітей – Роберт та Олівія.

У 2018 році подружжя заявило про розлучення. Розлучення Узєлкова та Боржемської стало одним із найгучніших розривів в українському шоу-бізнесі. На одному з інтерв'ю боксер геть-чисто відмовився відповідати на запитання про колишню дружину і пішов прямо посеред бесіди.