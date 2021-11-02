В'ячеслав Узєлков вперше розповів про нову кохану

В'ячеслав Узєлков вперше розповів про нову дівчину / Фото: instagram.com/uzelkoff_official

Спортсмен вважає за краще не обговорювати свої романи. За його словами, одного разу вже вся країна стежила за його особистим життям та нічим добрим це не закінчилося. Боксер зізнався, що до останнього приховуватиме свою кохану.

Вона не спортсменка. Моїй обраниці більше ніж 30 років. Ми знайомі дуже давно. Ми навіть не були друзями, ми просто бачилися в залі – привіт-пока. І все, – розповів в інтерв'ю Узєлков.

В'ячеслав Узєлков / Фото: Скріншот з YouTube

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В'ячеслав був ініціатором приховувати стосунки.

Це я переживаю. Тому що я не хочу, щоб знову з'явилася така, як Марина, – пояснив своє рішення спортсмен.

Нагадаємо, В'ячеслав Узєлков був 22 роки у шлюбі з фітнес-тренеркою Мариною Боржемською. Про розлучення пара оголосила у 2018 році. Подружжя виховує двох дітей – дочку Олівію та сина Роберта. Парі не вдалося зберегти гарні стосунки.

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