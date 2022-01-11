"Вилив в обличчя гарячий чай і назвав педиком!": Зіанджа звинуватила Могилевську та команду Бадоєва у жорсткому цькуванні

Зіанджа зробила визнання про співпрацю з Бадоєвим та Могилевською / Фото: Instagram

Трансгендерна співачка Зіанджа тепер веде досить закритий спосіб життя, своїми фото та тим, як живе, вона іноді ділиться в Instagram.

Раніше Зіанджа була широко відома публіці як Борис Апрель. Тоді молодик починав свою вокальну кар'єру на популярному шоу "Фабрика зірок".

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Як відомо, після участі у проєкті Апрель співпрацював з Наталією Могилевською, а також встиг зняти один кліп з відомим режисером Аланом Бадоєвим. Проте згодом виконавиця вирішила розкрити правду про взаємини з колегами.

У своїх Instastories Зіанджа зізналася, що піддавалася жорсткому булінгу з боку Могилевської та Бадоєва, а також його підопічного Макса Барських та нинішнього продюсера Олі Полякової Михайла Ясинського.

"Космос, прием!" – пісня та кліп, що вийшли в 2009 році, відкрили мені очі на те, що, виявляється, на той момент для Бадоєва, Барських, Ясинського та коршацької зграї я була загрозою та конкурентом, – заявила співачка.

За словами Зіанджі, тоді Наталія Могилевська отримувала прибуток від виступів Макса Барських, тож підтримала рішення Бадоєва про те, щоб зруйнувати кар'єру Апреля.

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Фото: instagram.com/zifaamelu

Конфлікти у творчій команді розпочалися одразу після виходу кліпу "Космос, прием!". Як запевняє співачка, тоді кліп зовсім не відповідав її початковому задуму.

Також у своїх історіях Zi Faamelu поділилася неприємним спогадом, пов'язаним з Максом Барських. Виконавиця заявляє, що співак якось не стримав емоцій і перейшов на образи та рукоприкладство.

Барських в одній із сутичок вилив мені в обличчя гарячий чай і назвав педиком, – розповіла Зіанджа.

Фото: instagram.com/zifaamelu

Бориса Апреля Могилевська ображала через вагу

Співака регулярно цькували через зовнішній вигляд та вагу. За словами Зіанджі, Наталія Могилевська дозволяла собі неприємні коментарі, щойно артист набирав трохи ваги.

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Виконавиця зізналася, що на той момент вона не знала, що робити, і просто погоджувалася на все заради кар'єри. Стилісти переконали її вживати препарати для схуднення з наркотиком.

Ті капсули містили амфетамін. З 19 років по 21 я їх вживала. Це було справжнє пекло. Залежність, – заявила Зі в історіях.

Фото: instagram.com/zifaamelu

Нагадаємо, що рік тому співачка змінила ім'я Зіанджа на псевдонім Zi Faamelu та кардинально змінила свій імідж.