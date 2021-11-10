Вимушена розлука зміцнила стосунки Джей Ло та Бена Аффлека – інсайдер

Інсайдер розповів нові подробиці про стосунки Дженніфер Лопес та Бена Аффлека / Фото: Getty Images, instagram.com/bennifer_02/
Вихідні Дженніфер Лопес та Бен Аффлек провели разом. Папараці сфотографували, як одна з обговорюваних пар прощалася на злітній смузі перед відльотом співачки у Ванкувер, де зараз Лопес знімається у новому проєкті для Netflix.
Поки шанувальники розчулювалися новим фото голлівудських зірок, інсайдер виданню People розповів, як зараз складаються стосунки пари.
За словами інсайдера, Бен і Дженніфер стали ставитися друг до одного ще більш трепетно і на це вплинула вимушена розлука через зйомки у різних містах.
Дженніфер та Бен провели вихідні разом у Лос-Анджелесі, у них дуже напружений робочий графік, але вони використовують будь-яку можливість проводити час разом. Декілька разів Дженніфер літала в Остін лише на кілька годин перед поверненням на зйомки у Ванкувер. Вони важко переносять розлуку, – зізнався інсайдер.
За словами джерела, Дженніфер не втомлюється розповідати, який приголомшливий Бен. Він робить її дуже щасливою.
Схоже, відстань змушує їх ще більше цінувати свої стосунки , – додав інсайдер.
Про роман Бена Аффлека та Дженніфер Лопес
Перші чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком з'явилися цієї весни, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло проводили удвох час на відпочинку. Пара підтвердила свої стосунки у день народження Дженніфер Лопес.
Цього року Дженніфер Лопес відмінила весілля. Вона розійшлася зі своїм коханим бейсболістом Алексом Родрігесом, з яким вирішила залишитися друзями.
Лопес і Аффлек познайомилися на зйомках фільму на початку 2000-х, почали зустрічатися в липні 2002 року і побралися у листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розлучилася. Колишній менеджер співачки Роб Шутер, який працював із нею з 2003 по 2005 рік, причиною розриву пари назвав алкогольну залежність Бена Аффлека
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