Вийшов перший трейлер фільму про принцесу Діану з Крістен Стюарт у головній ролі: відео

Вийшов трейлер серіалу "Спенсер" з Крістен Стюарт в ролі принцеси Діани / Фото: Скріншот з YouTube

Згідно з сюжетом, дія фільму "Спенсер" відбувається на початку 1990-х. Принцеса Діана відзначає Різдво з королівською родиною, паралельно приймаючи остаточне рішення про розлучення зі своїм чоловіком, принцом Чарльзом, після декількох років зрад з обох сторін.

Світова прем'єра фільму "Спенсер" відбудеться в конкурсі 78-го Венеціанського кінофестивалю 3 вересня.

Зазначимо, що раніше творці фільму опублікували перший постер кінострічки. На ньому Стюарт в шикарній білій сукні позує спиною до камери.

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Постер фільму "Спенсер" з Крістен Стюарт в ролі принцеси Діани / Фото: instagram.com/neonrated

Крім Крістен Стюарт у фільмі знялися Тімоті Сполл, Джек Фартінг, Шон Харріс, Саллі Хокінс та інші. Оригінальний сценарій написав Стівен Найт ("Гострі козирки"). Над саундтреком працював гітарист Radiohead Джонні Грінвуд.

Нагадаємо, HBO показав королівську сім'ю в трейлері серіалу про принца Джорджа. У ролику можна побачити не тільки батьків Джорджа, його дідуся і королеву Британії, але і принца Філіпа, який помер в квітні цього року.

Раніше вийшов трейлер фільму про Меган і Гаррі, де показана аварія, в якій загинула принцеса Діана.