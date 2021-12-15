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Виступ Волочкової збентежив Мережу: "Як не соромно таке показувати?"

Еліна Пелешенко
15 грудня, 13:34
Після нової публікації у Instagram російська балерина Анастасія Волочкова зіткнулася з новою хвилею хейту

Анастасія Волочкова здивувала новим виступом / Фото: instagram.com/volochkova_art

Російська балерина продовжує дивувати. До шпагату Волочкової вже всі звикли, тепер Анастасія пробує себе в якості співачки. Днями вона взяла участь у зйомках "Блакитного вогника". Але виступ балерини та її вокальні дальні не всі оцінили.

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У коментарях не поспішали не поспішали захоплюватися номером балерини.

  • "Як вам не соромно таке показувати??? Колишня балерина Великого театру! Нижче за плінтус"
  • "Час би вже назвати психічну хворобу ім'ям цього персонажа"
  • "Іспанський сором. Товариш Волочкова, зупинись вже. Що ж ти твориш? Адже вся країна в голосину ірже над твоїми п'яними кривляннями"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Нагадаємо, нещодавно відпочинок Анастасії Волочкової у Туреччині закінчився скандалом . Російську балерину вигнали з готелю за неналежну поведінку. Анастасія Волочкова все заперечує.

Раніше ми згадували гучні скандали, в які потрапляла відома балерина.