Виступ Волочкової збентежив Мережу: "Як не соромно таке показувати?"

Анастасія Волочкова здивувала новим виступом / Фото: instagram.com/volochkova_art
Російська балерина продовжує дивувати. До шпагату Волочкової вже всі звикли, тепер Анастасія пробує себе в якості співачки. Днями вона взяла участь у зйомках "Блакитного вогника". Але виступ балерини та її вокальні дальні не всі оцінили.
У коментарях не поспішали не поспішали захоплюватися номером балерини.
- "Як вам не соромно таке показувати??? Колишня балерина Великого театру! Нижче за плінтус"
- "Час би вже назвати психічну хворобу ім'ям цього персонажа"
- "Іспанський сором. Товариш Волочкова, зупинись вже. Що ж ти твориш? Адже вся країна в голосину ірже над твоїми п'яними кривляннями"
Нагадаємо, нещодавно відпочинок Анастасії Волочкової у Туреччині закінчився скандалом . Російську балерину вигнали з готелю за неналежну поведінку. Анастасія Волочкова все заперечує.
Раніше ми згадували гучні скандали, в які потрапляла відома балерина.