"Я дуже втомився і мені скоро 40": Діма Білан виправдався перед фанами за п'яний концерт (відео)

Білан виправдався за свій виступ у нетверезому стані в Казахстані / Фото: YouTube, instagram.com/bilanofficial

Незабаром 39-річний Діма Білан у себе в Instagram-профілі опублікував відеозвернення та виправдався за свою поведінку. Співак стверджує, що на його емоційний стан негативно вплинув напружений робочий графік.

Білан практично не мав часу на відпочинок, адже він постійно бере участь у зйомках і працює над новими проєктами та піснями. Тому Діма дозволив себе випити, але не розрахував із дозою.

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Іноді людина напивається. Невже з вами такого не було? Я не повірю ніколи, якщо ви скажете, що ні. Я не спав три дні, бо зйомки... Я дуже втомився і в мене 40 років на носі, ― розповів у своєму відеозверненні Діма Білан.

Виконавець додав, що він завжди чесний із прихильниками і не збирається видаляти відео зі сторіс, хоча йому й соромно за свій вчинок. При цьому Білан не приховував своїх емоцій та почуттів.

Таке вже було

Два роки тому Діма Білан виступав у Самарі і теж був не тверезий. Співак насилу стояв на ногах і зрештою лише розчарував глядачів, які зібралися на святі Дня міста.

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Після цього Білан вибачився перед аудиторією та повернувся до Самари з безкоштовним концертом, а ще подарував місту дитячий майданчик.

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