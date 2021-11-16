Тіна Кароль відмовляється виступати в РФ: Пропозицій було багато

Тіна Кароль не виступає у Росії з 2014 року / Фото: Инстаграм

Багато українських артистів, з початком військових дій на сході нашої країни, не переставали виступати в Росії. Вони продовжили туди їздити на музичні фестивалі та й просто побачитися зі знаменитими колегами чи своїми родичами.

Але Тіна Кароль, яка поділилася кумедним знімком себе в юності, незважаючи на великі кар'єрні перспективи, відмовилася від відвідування Росії на самому початку конфлікту між країнами.

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Співачка не виступає у Росії через політичну ситуацію / Фото: YouTube

Нещодавно її запросили на танцювальний проєкт до Грузії виступити з піснею українською мовою "Намалюю тобі зорі". Після цього артистка дала інтерв'ю у студії місцевого каналу.

Інтерв'юер поставив Кароль питання щодо причини відмови від гастролей у Росії. Тіна відразу пояснила свою позицію – вона це зробила з політичних мотивів.

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У 2014 році я сказала, що залишаюся в Україні . Незважаючи на те, що пропозицій було багато. То був мій вибір. Я можу продавати свою музику, але не продаю душу , – поділилася виконавиця.

Також вона розповіла, що цікавиться грузинською музичною індустрією – вона навіть має фаворита серед артистів.

Я дуже люблю ваших співаків, у них особливі голоси та почуття музики. Моя улюблена співачка Ніно Катамадзе , – зізналася Кароль.

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