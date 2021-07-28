Я скоро стану мамою: "Міс Україна Всесвіт" показала кругленький животик (фото)

"Міс Україна Всесвіт" показала кругленький животик / Фото: instagram.com/anastasiiasubbotaofficial
27-річна Анастасія Суббота, яка брала участь в українському конкурсі краси в 2019 році, вперше стане мамою. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.
"Я скоро стану мамою! Це чудовий і прекрасний момент мого життя! Знати, що в тобі росте нове життя – це щось нереальне!" – повідомила модель.
При цьому свій пост Анастасія супроводила красивими знімками, на яких вже добре видно кругленький животик. На них вона позує лише в трусах і джинсовій курточці на голе тіло.
Хто є батьком дитини Анастасія поки не говорить і ніде його не показує. Але шанувальників це не хвилює – вони написали майбутній мамі в коментарях багато приємних слів і привітань:
- Вітаю! Бажаю всього найкращого!
- Малятко, вітаю
- Малюк, ти красуня! вітаю
- Вітаємо! Думаю більшість і так помітили животик
- Ого нічого собі! вітаю тебе з такою перефарбою новиною! бажаю найщасливішою життя
Дивіться відеосюжет "Зіркового шляху" про зірок, які виходили заміж, будучи вагітними:
Раніше повідомлялося також, що 36-річна Скарелтт Йоханссон вдруге стане мамою. Знаменита голлівудська актриса чекає на другу дитину від свого чоловіка Коліна Жоста.
Новини на цю ж тему:Коко Роша в Dior, Ізабель Юппер в Louis Vuitton та інші: вбрання 8-го дня Каннського кінофестивалю Українська топ-модель отримала нагороду в Каннах. Що про неї відомо Всі обговорюють: Белла Хадід одягла найкрасивішу сукню в історії Каннського кінофестивалю (фото) 48-річна Гайді Клум без бюстгальтера влаштувала фотосесію на пляжі