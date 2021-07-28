Я скоро стану мамою: "Міс Україна Всесвіт" показала кругленький животик (фото)

Анастасія Субота знялася в красивій вагітній фотосесії, якою і розкрила всі деталі свого цікавого положення

"Міс Україна Всесвіт" показала кругленький животик / Фото: instagram.com/anastasiiasubbotaofficial

27-річна Анастасія Суббота, яка брала участь в українському конкурсі краси в 2019 році, вперше стане мамою. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"Я скоро стану мамою! Це чудовий і прекрасний момент мого життя! Знати, що в тобі росте нове життя – це щось нереальне!" – повідомила модель.

При цьому свій пост Анастасія супроводила красивими знімками, на яких вже добре видно кругленький животик. На них вона позує лише в трусах і джинсовій курточці на голе тіло.

Хто є батьком дитини Анастасія поки не говорить і ніде його не показує. Але шанувальників це не хвилює – вони написали майбутній мамі в коментарях багато приємних слів і привітань:

Вітаю! Бажаю всього найкращого!

Малятко, вітаю

Малюк, ти красуня! вітаю

Вітаємо! Думаю більшість і так помітили животик

Ого нічого собі! вітаю тебе з такою перефарбою новиною! бажаю найщасливішою життя

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