Яна Рудковська вимагає, щоб Макс Барських повернув свої російські нагороди

Яна Рудковська висловилася про музичні нагороди Макса Барських у Росії / Фото: Instagram

Російський шоу-бізнес не перший день обговорює висловлювання Макса Барських. Яна Рудковська, яка обстріл українських міст російськими окупантами називає фейком, вважає, що співак повинен повернути всі музичні нагороди, отримані в Росії.

У себе в Telegram-каналі продюсер Діми Білана зазначила, що Барських отримував музичні премії MTV Music Awards, телеканалів МУЗ-ТВ та RU TV, Нового радіо та премії "Жара".

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Пісні забрав( нікому вже не потрібні в нашій країні), молодець, тоді нагороди російські поверни на базу, – написала Рудковська.

Макс Барських з'явився у костюмі українського бренду LUVI на музичній премії. / Фото: instagram.com/max_barskih

Раніше російські зірки активно обговорювали висловлювання Макса Барських про діряву Росію. Тіматі погрожував артисту , а Лера Кудрявцева не розуміла, чому український співак із такою ненавистю говорить про Росію.

Нагадаємо, днями Макс Барських та багатьох інших музикантів внесли до чорного списку одного з російських музканалів .

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