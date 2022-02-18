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Суспільне звільнило голову оргкомітету Нацвідбору Ярослава Лодигіна

Інна Петрова
18 лютого, 15:13
Причиною цього став скандал навколо Нацвідбору на "Євробачення-2022"

Ярослава Лодигіна звільнили з посади члена правління Суспільного / Фото: YouTube

Ярослав Лодигін, який був головою оргкомітету Нацвідбору на "Євробаченні-2022", звільняється з посади члена правління Суспільного. Про це стало відомо сьогодні, 18 лютого.

Причиною став скандал довкола Національного відбору на "Євробачення" цього року. Нагадаємо, що організаторів звинуватили у фальсифікації голосів, а також у порушенні правил конкурсу через Аліну Паш, яка вже не братиме участі у "Євробаченні-2022".

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Наглядова рада НСТУ прийняла рішення про звільнення Ярослава Лодигіна з посади члена правління Суспільного мовлення за згодою сторін, – повідомив секретар наглядової ради Суспільного Вадим Міський.

Раніше Ярослав Лодигін заявив, що готовий піти у відставку, оскільки через скандальний фінал Нацвідбору в його бік надходять "сигнали недовіри до його роботи".

Ярослав Лодигін входив до складу журі під час фінального концерту Нацвідбору, де обирали представника України на "Євробачення-2022". Саме оцінка Kalush Orchestra та вираз про "людей з гір" обурили аудиторію. На прес-конференції після фіналу Ярослав Лодигін вибачився за свої слова.

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Напередодні ми розповідали, що загрожує члену команди Alina Pash, який підробив довідку про в'їзд співачки до Криму.

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