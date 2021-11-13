Юні футболістки перетворилися на вбивць

"Шершні" - просочена жахами драма за участю тих, хто вижив у авіакатастрофі / Фото: oll.tv

Стартував новий серіал від Showtime "Шершні". До початку сезону критикам показали перші 6 серій із 10 та їх реакція була позитивною. Було відзначено акторську гру і саспенс вміло вибудуваної історії.

Мені сподобалося, як серіал справді торкнувся суть жіночих відносин. Це було справді складно, – каже зірка серіалу Мелані Лінські.

Серіал "Шершні" розповідає про жіночу шкільну футбольну команду, яка вижила в авіакатастрофі у лісах провінції Онтаріо у Канаді чверть століття тому. Серіал показує перехід від нормальних людських стосунків до ненависті та насильства в умовах украй важкого виживання.

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Героїнь серіалу зіграли найперспективніші молоді актриси / Фото: oll.tv

Команда розпадається на ворожі клани канібалів, які прагнуть знищити одне одного. Дія серіалу переноситься і в наші дні і показує долі дівчат, що залишилися в живих, через 25 років після трагічних подій.

Це було абсолютно захоплююче. Мене завжди цікавили проблеми людського існування, і приваблювало те, що я називаю "первісними енергіями" , – зізналася актриса Джульєтт Льюїс зазначивши, що сценарій був одним із найкращих, які вона читала за останні 10 років.

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