Юрій Горбунов та Катя Осадча показали рідкісні фото старшого сина

Старшему сыну Кати Осадчей и Юрия Горбунова исполнилось 5 лет / Фото: instagram.com/kosadcha

Зіркові батьки не люблять афішувати своє особисте життя і рідко показують у Instagram дітей. Але сьогодні вони вирішили зробити виключення.

Юрій Горбунов опублікував кілька фото із сімейного архіву.

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З днем народження,наш солодкий хлопчик!! Все так швидко!! Тобі сьогодні вже 5 рочків!! Так ніби тільки вчора,ти своїм гучним криком сповістив світ, про свою появу!! А сьогодні- ти вже командуєш нами. Ти зробив нас з мамою найщасливішими людьми на світі!!!! Наша любов,наша гордість!

Катя Осадча із сином Іваном / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Юрій Горбунов та Катя Осадча із сином Іваном / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Юрій Горбунов із сином Іваном / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

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Юрій Горбунов зі старшим сином Іваном / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Юрій Горбунов та Катя Осадча із сином Іваном / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Старший син Каті Осадчої та Юрія Горбунова / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

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Катя Осадча теж вирішила показати кілька нових фото сина.

П’ять років тому в цей час ми вже тримали на руках нашого Івасика і тільки уявляли якими ми будемо батьками для нього. Івасичок, з Днем народження, наш син, наша гордість

Катя Осадча із сином / Фото: instagram.com/kosadcha

Син Каті Осадчої та Юрія Горбунова Іван / Фото: instagram.com/kosadcha

Юрій Горбунов із сином Іваном / Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, що Катя Осадча та Юрій Горбунов виховують двох спільних дітей – синів Івана та Данила. Також телеведуча має старшого сина від першого шлюбу – Іллю, зараз йому вже 19 років.

Раніше Юрій Горбунов зізнався, що їх із Катею Осадчою син хотів інше ім'я для молодшого брата.