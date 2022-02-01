Розлучення Мюррея, перезнімання по 25 разів та укуси тварини: за лаштунками культового фільму "День бабака"

До свята День Бабака розповідаємо про одноіменний фільм / Фото: открытые источники

Улюблений фільм мільйонів День бабака вперше з'явився на екранах 12 лютого 1993 року. Вже з першого показу він зібрав велику касу, а близькість до дати 14 лютого взагалі зіграла йому на користь. У підсумку "День бабака" був внесений у всілякі круті рейтинги: наприклад, у топ-50 найкращих комедій усіх часів, топ-10 фільмів у жанрі фентезі, потрапив до Національного реєстру фільмів США як витвір мистецтва, що має культурне, історичне та естетичне значення.

Коротко про сюжет "День бабака". Головний герой фільму – Філ Коннорс, він працює телевізійним коментатором. Щороку він приїздить до містечка Панксатоні на святкування Дня бабака, щоб висвітлити подію на ТБ. Але остання поїздка виявилася незвичайною: він потрапляє в петлю часу і, як у фільмі жахів, йому доводиться наново переживати той самий день.

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Кадр з фільму "День бабака" / скриншот.

Зауважимо, що День бабака у США та Канаді відзначають 2 лютого. У цей день люди спостерігають за бабаком, який має вийти зі сплячки і провістити, яка буде весна. Зважаючи на близькість дати радо ділимося з вами цікавими фактами про однойменний фільм. Обіцяємо, буде цікаво!

Фільм "День бабака": цікаві факти

На фільм Гарольда Раміса надихнула робота Фрідріха Ніцше "Весела наука", де описується людина, яка проживає той самий день знову і знову.

Головну роль зіграв Білл Мюррей, але відомо, що режисер Гарольд Раміс спочатку розглядав на цю роль Тома Генкса. Але потім передумав. У топлисті також були: Джон Траволта, Чеві Чейз та Стів Мартін. Головну жіночу роль зіграла Енді Макдавелл, але розглядали також кандидатуру співачки та актриси Торі Амос.

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Сурок два рази за час зйомок вкусив за палець Білла Мюррея, через що йому навіть зробили уколи від сказу, про всяк випадок.

Стосунки з бабаком у Мюррея не склалися / скриншот

Фільм знімали не в Панксатоні, штат Пенсільванія, а у Вудстоку, штат Іллінойс. І коли стрічка вийшла на екрани, містечко Панксатоні стало головною туристичною пам'яткою, куди на День бабака приїздять тисячі людей.

Щоб сцени мали однаковий вигляд, було знято багато різних дублів у різних погодних умовах. Як результат, режисер вибрав похмурий вигляд міста для фільму.

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На стіні, де герой Мюррея щодня вступає в калюжу, навіть є невелика меморіальна дошка з написом "Білл Мюррей наступав сюди".

У місті з'явився напис поряд з калюжею/скриншот

У першій версії сценарію герой Мюррея мав провести у часовій петлі 10 000 років. Але потім автори допрацювали ідею, зменшивши період до 10 років. А глядачі побачили 38 повторень Дня бабака.

Спочатку були написані й епізоди, де головний герой міг безкарно чинити злочини, але зрештою цю лінію не стали вписувати в остаточний сценарій.

Відомо, що в той час Білл Мюррей страждав через особисту драму – у реальному житті він переживав розлучення. І ця подія вплинула на його дружбу з режисером. Відомо, що актор, намагаючись забутися у роботі, надто часто телефонував Гарольду Рамісу. І той змушений був доручити спілкування з актором своєму помічнику. У підсумку старі друзі зіпсували стосунки і після закінчення роботи не спілкувалися багато років.

Виконавцю головної ролі запропонували випльовувати їжу у відро, коли знімали сцени у закусочній. Але він відхилив пропозицію і в результаті так переїв, що навіть захворів.

Білл Мюррей та Енді Макдавелл / Джерело фото: kino-teatr.ru

Саме Біллу Мюррею належить ідея, де Рита спить, а Філ читає їй книжку. Це випадок з його життя. Дружина Білла в шлюбну ніч заснула, тому що випила багато шампанського, а Мюррей читав їй вголос, поки теж не заснув.

Фінальну сцену перезнімали 25 разів, оскільки режисер шукав потрібний образ та інтонацію. Це момент, де герої Білла Мюррея та Енді Макдавелл прокидаються вранці в одному ліжку. У фільм увійшла сцена, де герої опиняються в ліжку вранці вдягненими.

Після виходу фільму "День бабака" одразу кілька людей заявили, що в них було вкрадено історію.

Пісня, під яку Філ прокидається щоранку, має назву I Got You Babe. Це музичний хіт 1965 року, який виконує поп-рок-дует Sonny & Cher.

Ми впевнені, що порція ностальгії змусить сьогодні багатьох переглянути вкотре культовий фільм "День бабака".

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