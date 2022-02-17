Заплакана Асмус показала величезні гематоми на руках: "П**дець прийшов звідки і не чекали"

Крістіна Асмус у сльозах показала гематоми після зйомок / Фото: instagram.com/asmuskristina

Христина Асмус вміє дивувати своїх фанатів. Нещодавно вона позувала без штанів, а тепер показала наслідки невдалого дубля.

У себе в Instagram заплакана актриса показала криваві гематоми під пахвами, чим шокувала своїх шанувальників.

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Фото – instagram.com/asmuskristina

Як пояснила Асмус, на зйомках фільму стався неприємний епізод. В одній зі сцен її героїня мала робити воскову епіляцію пахв. Акторка сподівалася, що воскові смужки будуть бутафорськими, але схоже, що знімальна група вирішила інакше і видала Асмус справжній реквізит.

Для актриси провели інструктаж з використання, але щось пішло не так – на другому дублі в Асмус утворилися криваві сліди на руках і довелося терміново згортати зйомки.

Фото – instagram.com/asmuskristina

Виїхали з майданчика до клініки. В результаті опіки. Виписали таблетки, гормональний спрей і всілякі мазі. Не можна користуватися дезодорантами та замазувати тоналкою. Шкіра здерта, і рани поки що свіжі. А в мене щодня зміни та спектаклі. І сплю я, простягнувши руку, так що пахви прямісінько об подушку труться. Митися боляче навіть теплою водою, і до ночі палило так, ніби зверху рани праскою припікали, – розповіла у публікації Христина.

За словами актриси, вона справді дуже злякалася і буквально закричала у кадрі від страху та болю.

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Нагадаємо, раніше Христина Асмус поскаржилася в Мережі на свою низьку зарплату в театрі.