Заслужена артистка України Оксана Швець загинула внаслідок ракетного обстрілу у Києві

Акторка Оксана Швець загинула під час ракетного обстрілу / Фото: Facebook

Сьогодні стало відомо, що під час ракетного обстрілу житлового будинку в Києві загинула заслужена артистка України Оксана Швець. Їй було 67 років.

Непоправне горе в родині Молодого театру. Світла пам'ять талановитій акторці! Немає прощення ворогу, що прийшов на нашу землю, – йдеться в пості Молодого театру у Facebook.

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Що відомо про Оксану Швець

Оксана Швець народилася 10 лютого 1955 року. Вона була випускницею театральної студії при театрі імені Івана Франка та театрального факультету Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого.

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Оксана Швець працювала у Тернопільському музично-драматичному театрі, а згодом у Київському театрі сатири.

З 1980 року акторка виступала у складі акторів Молодого театру, а також знімалася у повнометражних фільмах: "Завтра буде завтра", "Таємниця "Святого Патріка", серіалах "Будинок із ліліями", "Повернення Мухтара" тощо.

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