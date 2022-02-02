Здоров'я не дозволяє: 76-річний В'ячеслав Добринін не зміг вийти на сцену на ювілеї Лещенка

В'ячеслав Добринін зараз дуже рідко з'являється на публіці / Фото: открытые источники

Як стало відомо, артист, який писав пісні всій російській естраді – починаючи з Валентини Легкоступової та закінчуючи Аллою Пугачовою, не зміг піднятися на сцену на ювілеї Льва Лещенка

76-річний Добринін через проблем зі здоров'ям тепер рідко буває на заходах та концертах. Але він шанував свого старого друга, співака Льва Лещенка, який дав ювілейний концерт у московському "Крокус Сіті Холлі". Щоправда, сам артист перебував у залі. І в антракті до нього підійшли численні шанувальники, котрі хотіли отримати автограф. На питання про те, чи буде він цього вечора виступати, В'ячеслав Добринін відповів так:

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В'ячеслав Добринін рідко з'являється на публіці

Ні. Я хворію. Дуже хочеться. Але цього року навряд. Здоров'я не дозволяє,

- таку інформацію публікує КП.ру ".

Ті, хто перебував у залі поруч із метром, зазначили, що артист пересувався важко, його під руку супроводжував товариш.

Що відомо про здоров'я В'ячеслава Добриніна?

Нагадаємо, восени 2018 року преса повідомляла, що у В'ячеслава Добриніна інсульт. Пізніше Лев Лещенко додавав, що це була транзиторна ішемічна атака – мікроінсульт без наслідків у вигляді паралічу та пошкодження тканин мозку. Після такого артисту була потрібна тривала реабілітація. Також пізніше виявилося, що ситуація зі здоров'ям у артиста ще тяжча. Була й інша хвороба, на яку натякав той самий Лещенко, але інших подробиць поки що немає.

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В'ячеслав Добринін нудьгує за сценою / скріншот

Добринін написав такі відомі пісні: "Не сыпь мне соль на рану", "Бабушки-старушки", "Не забывайте друзей", "Синий туман", "Я боюсь твоей любви" та багато інших.

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