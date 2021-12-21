Жан Беленюк зустрічався з дівчиною 5 років, але ніколи не закохувався – зізнання спорстмена

Жан Беленюк розповів про особисте життя / Фото: Скріншот з YouTube

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк в ексклюзивному інтерв'ю зізнався, що завжди мріяв бути молодим батьком.

Коли я був маленьким, мені було дуже приємно, що в мене молода мама. Я не хочу мати дуже серйозну різницю зі своїми дітьми, щоб хоч якось залишатися з ними на одній хвилі надалі. Я вже й так ніяк не стану молодим батьком, бо мені не 20 років, а 30, і все, що біля цього – оптимальний вік, щоб замислюватись та реалізовувати цю історію. В Україні взагалі дуже багато гарних дівчат, тож я думаю, що у цьому плані проблем не має виникати, – поділився Беленюк.

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Але спортсмен зізнався, що ніколи шалено не закохувався.

Через якийсь час починаєш адекватно і тверезо дивитися на ті мінуси людини, які ще недавно примушували тебе посміхатися і жартувати, а через деякий час вони просто бісять тебе, і ти вже не знаєш, як з цим миритися. У моєму випадку я намагаюся тверезо до цього підходити. І чесно кажучи, не уявляю, щоб мені зносило дах. У мене взагалі не було такого кохання великого, – каже чемпіон.

Біленюк розповів, що у нього були стосунки, які тривали 5 років. Але ці стосунки мали вільний формат що дозволило їм продовжитися так довго. Спортсмен каже, що не вважає себе ревнивцем і виступає за моногамію у стосунках.

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