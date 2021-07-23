Спека повертається: українців чекає +30 на вихідних і ніяких дощів

У Києві в суботу вдень повітря прогріється до +27, опадів не очікується. Ніч пройде спокійно, температура підніметься до +17 градусів.

Погода в Києві на вихідні 24-25 липня / Фото: Сьогодні

У майбутні вихідні, 24-25 липня, в Україну поступово почне повертатися спека і стовпчик термометра підніметься до +30. Чи варто чекати дощів і якою буде погода в столиці на цей уїк-енд – читайте далі в матеріалі.

Субота і неділя порадують гарною погодою: температура не опуститися нижче 24 градусів і дощі не будуть заважати насолоджуватися літом, передає Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні 24 липня / Фото: meteo.gov.ua

В суботу, 24 липня, вдень температура в південних областях буде від +26 до +28, у східних, центральних та північних областях очікується від +25 до +27, а от на заході буде прохолодніше + 23-25 градусів.

В Києві в суботу вдень повітря прогріється до +27, опадів не очікується. Ніч пройде спокійно, температура буде триматися переважно на рівні від +15 до +17 градусів.

Прогноз погоди в Україні 24 липня / Фото: meteo.gov.ua Реклама

В неділю, 25 липня, буде тепліше, але теж без дощу. Вдень температура в південних областях прогріється до +30, східних до +29, центральних і північних до +27, західних до +28 градусів.

В Києві очікується тепла погода без опадів. Температура в столиці протримається на рівні від +25 до +27, а вночі опуститися до +18 градусів.

Температура просто ідеально підходить для бажаючих поніжитися на пляжі. Ми якраз зібрали ТОП-5 пляжів неподалік від Києва. А якщо раптом ви вирішите прогулятися по місту – не забудьте зробити модний педикюр. Ми зібрали вісім ідей, які варто повторити цього літа.

Якщо ж +30 для вас – це вже спека неймовірна – лікарі дають кілька порад, як легше переносити таку температуру:

одягайтеся так, щоб якомога більша частина тіла була закрита;

одяг повинен бути вільного крою і з легких тканин;

будь-які активності, наприклад заняття спортом або прогулянки, краще влаштовувати вранці;

пити потрібно стільки, скільки вимагає організм;

віддавати перевагу легкій їжі і пісних страв.

Дивіться відео: світ страждає від екстремальних погодних явищ