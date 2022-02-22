Дружина Медведчука у Москві скаржиться Миколі Баскову на "хвилю хейту"

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко вирушила до Москви / Фото: Instagram, скріншот

19 лютого Оксана Марченко у супроводі охорони поїхала до Білорусі. Втім, довго вона там не затрималась і вже зараз перебуває у Росії.

22 лютого у Москві телеведуча зустрілася з російським співаком Миколою Басковим за його ж ініціативою.

Реклама

Під час діалогу Марченко "поскаржилась" Баскову, який їй шлях довелось подолати автомобілем напередодні.

Я до тебе мчуся правдами-неправдами, тому що літаки у нас скасували, я їду до тебе машиною. Я просто хочу запитати… Я стільки разів тебе запрошувала, чому б тобі не приїхати, зі мною не поїхати в паломництво? — запитала вона у співака.

Скріншот YouTube

У відповідь Басков сказав: "Я заборонений в Україні, я не можу приїхати. Я стою у списку людей, які чомусь загрожують національній безпеці України".

Нагадаємо, артист перебуває в базі "Миротворець" за свідоме порушення державного кордону України при в'їзді до тимчасово окупованого Криму, а також за участь у пропагандистських заходах Кремля.

Реклама

Згодом Марченко заявила Баскову, що "зіткнулась з хвилями хейту", поки їхала до нього.

Я розумію, що у нас там хвилі ненависті... Це нібито якоюсь валютою стало. Хто більше кого зненавидить. Але я на це не звартаю уваги, – сказала Оксана.

Сподобався цей матеріал? Голосуй! Так Ні

Нагадаємо, Насті Каменських з Потапом дорікнули за від'їзд з України на тлі загроз Росії.