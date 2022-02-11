Влада не чує, тому жителі російського міста попросили допомоги у Квентіна Тарантіно (відео)

Жителі міста Касимов звернулися до Квентіна Тарантіно з проханням / Фото: Getty Images, скриншот

Жителі міста Касимів у Рязанській області попросили Квентіна Тарантіно допомогти врятувати будинок, у якому жив рідний дядько Бориса Пастернака, лікар Осип Кауфман.

Шановний містере Тарантіно, ми знаємо вашу любов до російської літератури, знаємо, що з Борисом Пастернаком у вас особливий духовний зв'язок, ми бачили фотографії, на яких ви відвідували його могилу. Ми хочемо зберегти ту частинку дореволюційної Росії, яка була дорога Борису Пастернаку, – сказали активісти.

Як пояснили мешканці Касимова, вони хочуть будинок дядька Бориса Пастернака перетворити на музей, а чиновники кажуть, що не мають грошей.

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У будинку, про який йдеться, Борис Пастернак зупинявся у 1920 році. Також літературознавці вважають, що місто Касимов є прообразом Юрятина з "Доктора Живаго", а сам Йосип Кауфман – прототипом лікаря.