Зібров, Поплавський, Павлік: дивимося армійські фото зірок із їхніх архівів

Розповідаємо, хто з українських артистів служив в армії. / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov, armyinform

На День єднання, який українці святкують 16 лютого, ми вирішили згадати армійський період українських знаменитостей (так, серед артистів також є/були армійці).

Павло Зібров, Віктор Павлік, Михайло Поплавський та інші знаменитості свого часу присвятили життя армії. Сайт "Сьогодні" пропонує вам переглянути історії і фото з їхньої армійської юності (деякі змінилися до невпізнаваності!).

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Віктор Павлік

Майбутнього Народного артиста України призвали на службу 1984 року. Після шести місяців служби у Воронежі його направили до Узбекистану. Ви лише подивіться, яким був Павлік в армійські роки:

Віктор Павлік / Фото: armyinform

В інтерв'ю для АрміяInform Віктор Павлік розповідав, що навіть в армії знаходив час на музику та співи.

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Бувало, вночі будили – "Малий, зіграй нам щось..." Я вставав і грав, – пригадував артист.

Павло Зібров та Володимир Гришко

Народні співаки мають спільне армійське минуле! Вони разом служили в одній частині на Київщині. Щоправда, коли Гришка призвали, то Зібров уже був, так би мовити, "дідом".

Павло Зібров та Володимир Гришко / Фото: armyinform

У період служіння Володимиру Гришку дали прізвисько "Гіві" через анекдот про грузина, який він розповів, а Павла Зіброва прозвали "Зебра" через прізвище.

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Зіброва згадував, що йому випало служити у час війни в Афганістані, куди він їздив співати. За словами артиста, та поїздка назавжди змінила його свідомість.

Я зрозумів, що найголовніше – це не кошти і маєтки, а коли руки-ноги у людини є, коли вона може чути, бачити, жити, – ділився Зібров.

Михайло Поплавський

Артист служив 1968 року – його призвали у мотострілецьку роту Білоруського військового округу.

Михайло Поплавський / Фото: armyinform

Співак згадував, що він грав за футбольну команду СКА і часто мав усілякі пільги. А якось пощастило ще раз. На навчаннях "Двіна" його рота брала участь у бойових стрільбах. І екіпаж з Поплавським трьома протитанковими ракетами вразив три цілі. Тоді їх нагородили медалями "За військову звитягу".

Андрій Кузьменко

Покійний лідер гурту "Скрябін" одразу після закінчення першого курсу Петрозаводського медінституту пішов до армії. Його направили до шпиталю – неврологічне відділення. Артист приймав пацієнтів, призначав лікування, робив пункції та витяжки з хребта, ставив крапельниці. Таким чином він дослужився до лейтенанта та до заступника начальника неврології.

Андрій Кузьменко / Фото: armyinform

До речі, своїми армійськими спогадами Кузьма поділився в автобіографічній книзі "Я, паштет і армія". Також колись в інтерв'ю він казав, що саме в армії його навчили водити авто.

Костянтин Стогній

Журналіст та телеведучиий служив 1986 року у прикордонних військах. Півроку він навчався у школі сержантського складу. Після чого Стогнія відправили на службу до Афганістану.

Костянтин Стогній / Фото: armyinform

Нагадаємо, музикант Тарас Тополя та гурт "Антитіла" вступають до лав української армії слідом за лідером гурту "Тартак" Олександром Положинським.