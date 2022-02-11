Зібров, Ротару та Матвієнко: яку пенсію отримують народні артисти і на що її вистачає

Українські зірки розсекретили свої пенсії / Фото: Instagram

Багато знаменитих українських артистів, які зробили величезний внесок у культуру та розвиток української музики, отримують таку ж пенсію, як і звичайні громадяни країни.

Як виявилось, ні народні звання, ні повсюдна впізнаваність і слава не принесли зіркам естради додаткових заохочень від держави.

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Яку пенсію одержують українські артисти?

Павло Зібров

Один із найяскравіших представників українського шоубізнесу та естради Павло Зібров уже понад 30 років звучить на сцені та продовжує поповнювати скарбничку хітів. У нашому інтерв'ю Павло Миколайович чесно розповів, яку пенсію отримує зараз та що допомагає йому зберігати фінансову стабільність.

Я вже отримую офіційну пенсію. За мій стаж роботи мені нарахували 5740 гривень, – поділився артист.

Павло Зібров озвучив свою пенсію / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

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Ніна Матвієнко

Легендарна вокалістка присвятила роботі державній роботі 42 роки життя, до цього додалися навчання та заводська робота. Загального стажу у Ніни Митрофанівни нарахувалося 45 років.

У мене була зарплата дуже висока. Майже дві тисячі доларів. Але дали її перед тим, як я мала вийти на пенсію. Я отримувала державну пенсію – чотири тисячі гривень. Але завдяки тому, що Ющенко дав мені Героя України, там підвищилася ставка, але це тільки тому, що звання дали. А так була у мене державна – чотири тисячі, – розповіла Ніна Матвієнко.

Співачка Ніна Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

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Іво Бобул

Народний артист на сцені ні багато ні мало вже понад 40 років. За цей час змінилося кілька поколінь музикантів, а українська музика набула нового звучання, але легендарні пісні Іво Бобула знайомі кожному.

Пенсії не вистачає для потреб. Це шість тисяч гривень, – поскаржився артист. – Як не крути, але будь-яка сума допомагає у сімейному бюджеті.

Співак Іво Бобул / Фото: Facebook-сторінка Іво Бобула

Лідія Ротару

Лідія Михайлівна Ротару, як і її сестра Софія Ротару, зуміла побудувати доволі успішну кар'єру співачки. Вона закінчила музичну діяльність ще 1990 року, але за цей час зуміла заробити звання Заслуженої артистки України.

У мене помер чоловік, у нього була більша пенсія, і я зробила так, що отримую і його виплати теж. Тож спочатку я отримувала чотири тисячі гривень, а зараз – вісім тисяч, – розповіла Ротару.

Лідія Ротару з чоловіком / Фото: Instagram

Володимир Бебешко

Музичний продюсер за свою кар'єру встиг попрацювати із культовими музичними виконавцями не лише української естради. На рахунку Бебешка спільні проєкти з Аллою Пугачовою, Валерієм Леонтьєвим, Таїсією Повалій, Пилипом Кіркоровим та багатьма іншими знаменитостями. Зараз 65-річний музикант продовжує продюсувати гурт "Пающіє труси", створений із Кузьмою Скрябіним.

У мене державна пенсія у розмірі 1800 гривень. Мені соромно піти за субсидією, там сидять старенькі, яким вона потрібніша і я не можу ніяк на неї претендувати, – розповів нам Володимир Володимирович.

Володимир Бебешко / Фото: пресслужба

На що витрачають пенсію зірки естради?

Як і всім іншим людям, зіркам необхідно платити комунальні платежі, робити покупки у супермаркеті та вирішувати побутові питання. Тільки чи вистачає їм пенсії, щоб задовольнити свої запити та потреби?

Я витрачаю на те, що ви витрачаєте. У мене немає халяви. Я так живу, як усі люди. Ходжу до магазинів із сумками, їжджу в тролейбусі, автобусі, на таксі, – поділилася Ніна Матвієнко.

Підтримав думку колеги та співак Павло Зібров.

Не грає ролі, артист ти чи ні. Усі хочуть їсти, одягатися, ходити до поліклініки та жити нормальним життям, – сказав співак.

А от Володимир Бебешко поскаржився, що йому не вистачає державних виплат навіть на оплату комунальних платежів.

Мені за квартиру приходять комунальні три тисячі гривень. Що тут сказати? Витрачаю всю пенсію, ще й свої гроші докладаю зверху, – розповів продюсер.

Також на оплату рахунків за квартиру витрачає свою пенсію Іво Бобул і зізнається, що на більше цих грошей навряд чи вистачить.

Чи є пільги у артистів?

Тема пільг, мабуть, найобговорюваныша у суспільстві. Як ми вже говорили, багато українців переконані, що звання заслуженого чи народного артиста приносить знаменитостям додаткову копійчину на рахунок.

Омарів дають, і лобстерів дають, звісно! Чорну ікру, червону рибу надсилають! – пожартував про пільги Павло Зібров. – Насправді, народний артист ти чи заслужений, це нічого не дає, це лише почесне звання та його почесно носити!

Справді, зазвичай гучні звання нічого не дають їхнім власникам. Винятком хіба що можна назвати звання Героя України, яке має Ніна Матвієнко. У поодиноких випадках артисти можуть розраховувати на додаткові виплати, але їхня сума зазвичай не відіграє жодної ролі.

За звання Заслуженої артистки України колись мені нарахували 120 гривень. Це просто смішно. Є дуже багато артистів, які після закінчення своєї гастрольної діяльності живуть лише за рахунок пенсії, які особливо працювали раніше. Ми працювали раніше та отримували з концерту 14,50. Це найвища категорія?! – обурилася Лідія Ротару.

Навіть у артистичних колах говорять про те, що країні не вистачає пенсійної реформи. Це стосується не лише виплат для музикантів та акторів, а й загалом для всіх українців, які нагромадили необхідний для цього стаж.

Варто підвищити пенсію не лише народним артистам, а й взагалі всім людям. Все-таки я працював близько 40 років на сцені і це дещо каже, – заявив Іво Бобул. Співак, до речі, не має жодних пільг і субсидій.

А от Павло Зібров запевняє, що артистам настав час перестати розраховувати на допомогу держави, а вже зараз починати думати про те, як зустрічати пенсійний вік.

Артисти не живуть на пенсії, це важливо розуміти. Вони працюють, заробляють, поки є сила і здоров'я. Молодим артистам треба подумати про це вже зараз, заздалегідь, бо важко розраховувати на державу. Я всім раджу вкласти кудись гроші, купити нерухомість, щоб гроші працювали і потім тебе годували, – поділився настановою Павло Миколайович.

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