Злата Огнєвіч готова на жертви заради українців: я б віддала своє життя в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі

Злата Огнєвіч готова пожертвувати собою заради жителів Маріуполя / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч зовсім недавно ділилася своїми планами на заміжжя після закінчення війни, проте зараз зробила дуже сміливу заяву.

У своїх соціальних мережах співачка щодня пише заклики про допомогу та деблокаду міста Маріуполя, яке на сьогодні є однією з найгарячіших точок в Україні, там знаходяться сотні мирних жителів та бійців української армії.

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В одній із Instastories Злата заявила, що готова була б пожертвувати собою заради життя тисячі українців.

Звичайно, утопія так думати... Але я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі. Якби тільки це було можливо... Ось так мені боляче, – написала виконавиця.

Скріншот – instagram.com/zlata.ognevich

Огнєвіч упевнена, що якщо незабаром не відбудеться звільнення міста, то на Україну чекає "кривава і жахлива трагедія", яку ніхто з українців ніколи не зможе забути.

Наразі виконавиця намагається допомогти бійцям ЗСУ та українським волонтерам, які щодня борються за вільну Україну.

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Раніше Злата Огнєвіч з’явилась з татом, який їде рятувати поранених бійців у гарячу точку.

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