Злата Огнєвіч показалась з татом, який їде рятувати поранених бійців в гарячу точку (фото)

Злата Огнєвіч розповіла про свого тата. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Поки Злата Огнєвіч підтримує Україну на сцені, її тато – їде до Харкова надавати медичну допомогу пораненим захисникам нашої країни.

Як відомо, батько Злати, Леонід Бордюг – полковник медичної служби. З 1999 року він почав служити провідним хірургом у структурі медичного забезпечення Військово-морських сил України.

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У Instagram Злата Огнєвіч показала спільне фото з татом, зазначивши, що це "наче про інше життя, з іншого виміру".

Зараз тато на шляху до Харкова, їде допомагати пораненим бійцям. Знаючи, який він чудовий лікар, я упевнена, що йому вдасться допомогти багатьом, – зазначила співачка.

Зірка додала, що всі разом ми йдемо до перемоги, допомагаючи один одному та вірячи у світле майбутнє.

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Намагаюсь не думати про ризик в цій гарячій точці (Харкові, – Ред.), бо всі зараз ризикують своїм життям і здоров‘ям. ЗСУ і всі підрозділи захищають рідну землю, лікарі під обстрілами або в напівтемних підвалах, оперують, рятуючи життя іншим, волонтери ціною власного життя допомагають людям. І навіть діти… Вони вірять в те, що добро переможе. А разом з ними віримо й ми— дорослі, – наголосила артистка.

Зазначимо, що зараз Злата Огнєвіч вирушила до США, виступати на благодійних концертах зі збору коштів на підтримку України. Зокрема, зірка виступить у Чикаго та Вашингтоні.

Скріншот Instastories

До слова, раніше ми повідомляли про те, чи справді Злата Огнєвіч заручена.

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