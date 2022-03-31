Знаменитий актор Джеремі Айронс підтримав біженців з України

Джеремі Айронс допоміг зібрати кошти для українських біженців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Зараз у всьому світі проводять низку благодійних концертів для підтримки України. Днями у Бірмінгемі об'єдналися всесвітньо відомі музиканти для допомоги українцям.

Згодом у Лондоні провели благодійний захід зі збору коштів для України – "Вечір для біженців України".

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Як повідомляє Variety, до івенту долучилсь багато відомих зірок, серед яких акторки Грета Белламасіна та Шинед К'юсак, а також Джеремі Айронс.

Під час заходу відомі журналісти, історики та провідні діячі культури виступили з доповідями на тему війни в Україні.

Зокрема, благодійний вечір включав виступи журналіста Міші Глені та історика сера Саймона Шами про путінську Росію. Окрім того, виступав квартет віолончелів Kiva.

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Всі зібрані кошти з заходу будуть розподілені між організаціями із сусідніх країн, які допомагають біженцям адаптуватися до життя на новому місці. Зокрема, це фонд Wonder Foundation, його польські партнери – Panorama та Pontes, а також молдовський продовольчий бізнес-інкубатор – Katalyst, які безпосередньо надають послуги від житла до працевлаштування сотням українських сімей, які рятуються від війни.

Коротко про Джеремі Айронса

Британський актор – лауреат премії "Оскар" за найкращу чоловічу роль у фільмі "Виворіт долі".Також на його рахунки є низка інших престижних нагород, зокрема "Еммі" та "Золотий глобус".

Айронс знімався у багатьох популярниї проєктах. Серед них "Лоліта, "Дім Гуччі", "Біля води", "А тепер, пані та панове", "Мюнхен" та інші.

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Нагадаємо, світові селебретіс активно підтримують Україну фінансово, морально тощо. Зокрема, Бенедикт Камбербетч готовий прийняти біженців з України у власному будинку.

Водночас голлівудський актор Орладно Блум приїхав до Молдови, щоб допомагати українцям.

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