Зірка 2010-х Маша Собко скоро стане мамою: "Як і де я народжуватиму – все ще не розумію"

Маша Собко вдруге стане мамою. / Фото: Instagram

Нині українці живуть в умовах воєнного стану. Рано вранці 24 лютого російська війська вторглися в нашу країну. Вже третій день українська армія дає відсіч ворогам.

У цей складний час українська співачка Маша Собко повідомила в Instagram радісну новину для фанатів – зовсім скоро вона вдруге стане мамою. Проте зараз війна і артистка вкрай переживає.

Реклама

Мені зовсім не так хотілося поділитися з вами радісною новиною в нашій сім'ї – зараз у мене останні дні вагітності. Замість мирного неба – ми ховаємося від ракет та літаків! Як і де я народжуватиму – все ще не розумію. Учора побачила, що в бомбосховищах, у метро дівчатка стають мамами, – написала 31-річна артистка.

Маша Собко заявила, що ніколи не пробачить Путін та його соратникам, того, що зараз переживають українці:

Я всім серцем ненавиджу Путіна і тих його спільників які мовчазно, продажно підтримують його злочини! Потвори! Ми ніколи не пробачимо Вам! Ніколи! Ви прийшли на нашу мирну землю – ви тут і поляжете, не віддамо ні сантиметра! Ненавиджу "русскій мір", ваш псевдозахист, вашу брехню і пропаганду!!!! Україна переможе та вистоїть.

Нагадаємо, з 3 жовтня 2013 року Маша Собко заміжня за оператором Артемом Онещаком. 21 квітня 2015 року у подружжя народилась донька Малена.

Реклама

Як ми вже писали, чимало зірок продовжують втсловлювати пітримку Україні та закликати Путіна припинити війну. Зокрема, Мілла Йовович емоційно сказала про війну: "Мою країну та народ бомбять".