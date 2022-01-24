Зірці "Беверлі Хіллз, 90210" виповнилося 48: як зараз живе Тіффані-Амбер Тіссен

Актрисі виповнилося 48 років / Фото: Instagram, открытые источники

23 січня Тіффані-Амбер Тіссен виповнюється 48 років. Звичайно, це просто цифри в паспорті, але досі не віриться, що вже не одне покоління виросло на серіалі "Беверлі Хіллз, 90210", де персонаж актриси був одним із найяскравіших. Так, ми про Валері Мелоун. Для всіх, хто був шанувальником актриси, розповідаємо, чим зараз займається та як виглядає зірка.

У актриси 23 січня день народження / фото – скріншот

Тіффані-Амбер Тіссен: цікаві факти з життя

Для початку зазначимо, що з роками актриса відмовилася від свого середнього імені, тому тепер у титрах її вказують як Тіффані Тіссен. Можливо, зірка так намагалася прибрати шлейф після ролі у "Беверлі Хіллз, 90210".

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Тіффані – одна з тих, хто після успіху в 90-х не припинив свою акторську кар'єру, а пішов далі примножив здобутки. Тому серед її ролей також: "Від заходу сонця 2: Криваві гроші Техасу", (1999), "Доброго ранку, Майамі" (2003-2004), "Пандемія" (2007), "Кіборг-поліцейський" (2008), "Білий комірець" (2009-2014), "Диво Різдва" (2014) та інші.

Актриса продовжила зніматися в кіно / фото – скріншот

Що стосується особистого життя Тіффані Тіссен, про її романи в 90-х говорили всі, тим більше, що один з них був колегою зі зйомок, з якою за сюжетом вона також зустрічалася. Так, ми про Брайана Остіна Гріна, з яким вони почали жити разом із липня 1994 року, але вже за рік розлучилися.

Непростий час у житті зірки почався, коли її наступний коханий Девід Стрикленд наклав на себе руки. З 2001 по весну 2003 року актриса була заручена з Річардом Ракколо, але справжній період ідилії та затишшя в житті Тіффані почався, коли вона у 2005-му році вийшла заміж за актора Брейді Сміта. У пари народилося двоє дітей: дочка Харпер Ренн Сміт та син Холт Фішер Сміт.

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Родина Тіффані Тіссен / Фото: https://www.instagram.com/tiffanithiessen/

Тіффані Тіссен активно веде Інстаграм. Зараз у неї вже понад 1,7 мільйона підписників, з якими артистка ділиться знімками дітей, кадрів з фотосесій та іншою інформацією.

Тіффані Тіссен в фотосесії / Фото: https://www.instagram.com/tiffanithiessen/

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Також актриса дуже любить готувати та регулярно публікує смачні рецепти з апетитними фото.

Більше того, із 2015 року виходить її авторське кулінарне шоу – "Вечеря у Тіффані", куди вона запрошує своїх відомих колег і разом із ними за бесідою готує та ділиться секретами особистого життя.

Актриса дуже любить готувати / Фото: https://www.instagram.com/tiffanithiessen/

Тіффані підтримує теплі відносини з колегами з "Беверлі Хіллз, 90210". Насамперед, це Джейсон Прістлі, Браян Остін Грін. Раніше вона тісно спілкувалася з Дженні Гарт (і навіть була на весіллі подружкою нареченої) і Торі Спеллінг, але пізніше дружба з блондинками зійшла нанівець.

Тіффані Тіссен та Джейсон Прістли / Фото: Getty Images

Останні роки актриса керує власною компанією "Tit 4Tat Productions", яка знімає короткометражки.

Відомо також, що Тіффані є вегетаріанкою. Можливо, саме це допомагає актрисі залишатися у формі та чудово виглядати.

Актриса багато років не їсть м'ясо / Фото: https://www.instagram.com/tiffanithiessen/

Благодійність у житті актриси займає значну частину. Вона є членом благодійної організації "Make-A-Wish".

Ми продовжуємо стежити за успіхами Тіффані Тіссен!

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