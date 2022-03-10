Зірка "Каменської" Яковлєва не може вивезти тіло батька з Харкова та звинувачує в цьому українців

Олена Яковлєва звинуватила українців у тому, що не може поховати батька у Харкові / Фото: Instagram

В Україні вже п'ятнадцятий день триває кровопролитна війна. Багато родин виявилися далеко один від одного, а хтось не може навіть попрощатися з близькими з інших міст через проблеми з транспортом і обстрілами російських військ.

З таким же лихом зіткнулася російська актриса Олена Яковлєва, яка не змогла приїхати на похорон батька до Харкова. За словами актриси, у цьому винні українці.

Реклама

В Instagram народна артистка РФ написала, що українські війська не дають їй приїхати до Харкова для того, щоб поховати батька.

Скріншот

У коментарях до свого поста Яковлєва написала звернення до українців з проханням відкрити коридори. Мабуть, актриса також стала жертвою російської пропаганди та наполягає на тому, що українські, а не російські війська спричинили те, що зараз відбувається у Харкові.

Відкрийте, українці, прохід просто дітям! Випустіть коридором дітей! Я розумію, як це жахливо для матусь! Але я вас благаю! Хоч би це встигніть зробити! – написала Яковлєва.

Скріншот

Передплатники Яковлєвої взяли в облогу її і написали, що актриса занадто багато дивиться російських новин і їй варто звернутися за допомогою до керівництва РФ.

Реклама

"Попросіть свого путіна та лаврова відкрити гуманітарні коридори"

"Росія! Забери війська з чужої території!"

"Україна тут до чого? До свого керівництва звертайтеся"

Скріншот

Варто нагадати, що Олена Яковлєва також є українкою. Актриса родом із Новоград-Волинського Житомирської області. Тривалий час знаменитість жила та навчалася у Харкові, а потім переїхала до Москви. Нині у Яковлєвої російське громадянство.

Також ми нагадуємо, що в Росії залишається низка людей, які засуджують дії Путіна та вимагають від нього припинити військові безчинства в Україні. Багато хто з них був змушений покинути країну.

Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!